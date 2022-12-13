Представитель Белого дома Кирби назвал "идиотом" российского пилота, сбившего дрон США

Сотрудник американской администрации при президенте Джо Байдене по вопросам национальной безопасности Джон Кирби в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне назвал "идиотом" российского пилота, который американский беспилотник MQ-9 Reaper над акваторией Черного моря в начале марта текущего года. Таким образом чиновник оценил вчерашнюю торжественную церемонию награждения летчика, в которой принял участие министр по обороне Сергей Шойгу. В Белом доме пояснили, что не знают никакой другой армии в мире или военно-воздушной силы, которая наградила бы своего представителя за то, что тот "врезался в беспилотник". В том случае, если Москва назыввает эту деятельность "храбростью", то Джон Кирби не поддерживает такое понятие. Джон Кирби задался вопросом о том, почему награда досталась военному, который подверг риску и себя, и имущество США.
А в лучшем случае он был просто идиотом...
Джон Кирби, сотрудник Белого дома
Белый дом не увидел признаков того, что КНДР может применить ядерное оружие против США.
Фото и видео: YouTube / CNBC Television
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