Представитель Белого дома Кирби назвал "идиотом" российского пилота, сбившего дрон США

Чиновник не считает, что российский летчик проявил храбрость в ситуации с дроном США.

Сотрудник американской администрации при президенте Джо Байдене по вопросам национальной безопасности Джон Кирби в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне назвал "идиотом" российского пилота, который американский беспилотник MQ-9 Reaper над акваторией Черного моря в начале марта текущего года. Таким образом чиновник оценил вчерашнюю торжественную церемонию награждения летчика, в которой принял участие министр по обороне Сергей Шойгу. В Белом доме пояснили, что не знают никакой другой армии в мире или военно-воздушной силы, которая наградила бы своего представителя за то, что тот "врезался в беспилотник". В том случае, если Москва назыввает эту деятельность "храбростью", то Джон Кирби не поддерживает такое понятие. Джон Кирби задался вопросом о том, почему награда досталась военному, который подверг риску и себя, и имущество США.

А в лучшем случае он был просто идиотом... Джон Кирби, сотрудник Белого дома

Белый дом не увидел признаков того, что КНДР может применить ядерное оружие против США.

Фото и видео: YouTube / CNBC Television