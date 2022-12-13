Белый дом не увидел признаков того, что КНДР может применить ядерное оружие против США

Джон Кирби оценил слова Ким Чен Ына.

Американская администрация при президенте Джо Байдене не увидела признаков того, что власти КНДР могут применить ядерное оружие против США или международных союзников в регионе в ближайшем будущем. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне сделал местный координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби. Чиновник добавил, что страна продолжает попытки выйти на контакт с Северной Кореей и продолжит укреплять собственный военный потенциал из-за условий, в которых отсутствует диалог с Пхеньяном.Спикер ответил на вопрос СМИ с просьбой оценить слова председателя КНДР Ким Чен Ына, который ранее объявил, что ВС должны быть готовы к применению ядерного оружия в любой момент для предотвращения войны.

На текущий момент нет никаких признаков или информации, которые заставили бы нас считать, что какой-то реальный удар со стороны Северной Кореи неминуем. Но мы внимательно наблюдаем и отслеживаем происходящее, насколько это возможно. Джон Кирби, сотрудник Белого дома

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Фото и видео: YouTube / CNBC Television