В Белом доме заявили, что обеспокоены углублением сотрудничества между РФ и КНДР

Карин Жан-Пьер оценила поездку президента России в Северную Корею.

Американская администрация при президенте Джо Байдене обеспокоена углублением сотрудничества России и Северной Кореи. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне сделала официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер. Таким образом иностранная чиновница прокомментировала государственный визит российского президента Владимира Путина в Пхеньян.

Углубление сотрудничества между Россией и КНДР - это тенденция, которая должна вызывать беспокойство у всех, кто заинтересован в поддержании мира и стабильности на Корейском полуострове, сохранении международного режима нераспространения ядерного оружия, соблюдения резолюций СБ ООН. Карин Жан-Пьер, пресс-секретарь Белого дома

Сотрудница утверждает, что якобы поставки Пхеньяном оружия для российской стороны способствовали развязыванию регионального конфликта на Украине. По ее словам, власти в США считают, что ни одна страна не должна предоставлять Владимиру Путину "платформу для продвижения" его специальной военной операции. Также Белый дом надеется, что лидер Кремля во время своей поездки донесет до Ким Чен Ына важность дипломатического подхода в решении вопросов на Корейском полуострове.

Белый дом заверил, что Байдену не мешает работать суд над его сыном.

Фото и видео: Белый дом