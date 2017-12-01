Белый дом заверил, что Байдену не мешает работать суд над его сыном

Карин Жан-Пьер рассказала о позиции главы США.

Американская администрация заверила в том, что лидеру страны Джо Байдену не мешает исполнять обязанности судебный процесс по делу его сына Хантера. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне сделала официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер. Таким образом иностранная чиновница отреагировала на вопрос корреспондента о тм, сказывается ли проведение уголовного разбирательства на том, как глава государства справляется с должностными обязанностями. Дополнительно пресс-секретарь Белого дома также зачитала заявление Джо Байдена, в котором тот выразил поддержку сыну.

Совершенно нет. Всегда ставит на первое место" интересы американцев и способен исполнять свои обязанности. Карин Жан-Пьер, пресс-секретарь Белого дома

Напомним, что окружной суд в штате Делавэр ранее отобрал присяжных, которые будут рассматривать дело Хантера Байдена. Расследование из-за хранение оружия началось в 2018 году, когда стало известно о том, что в тот период сын президента США принимал наркотики и владел револьвером. В случае признания молодого человека виновным, ему может грозить тюремное заключение на 25 лет, а также штраф.

Белый дом не подтвердил, что Байден может поехать на встречу по Украине в Швейцарии.

Фото и видео: YouTube / Forbes Breaking News, Factbase Videos