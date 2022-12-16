В Белом доме заявили, что не воюют с Россией

Карин Жан-Пьер оценила возможность поставок Киеву ПРО Patriot.

Власти США объяснили, что страна не находится в состоянии войны с Россией, однако продолжают делать военные поставки киевскому режиму. Соответствующее заявление в ходе регулярного брифинга с журналистами в Вашингтоне сделала официальный представитель американской администрации при президенте Джо Байдене. Карин Жан-Пьер ответила на вопрос о сообщениях СМИ, которые уведомили читателей о намерениях Пентагона поставить Украине свои ракетные комплексы противоракетной обороны Patriot. Корреспонденты хотели узнать реакцию Белого дома на предупреждения Москвы о последствиях для США отправки этих комплексов на Украину.

Еединственные провокационные шаги осуществляет именно Россия... США ни сейчас, ни до этого не находились в состоянии войны с Россией. Это я говорю в ответ на то, что мы слышали от России за последние сутки. Карин Жан-Пьер, пресс-секретарь Белого дома

В Белом доме пояснили, что власти США "делают именно то, о чем президент Байден сказал президенту Путину год назад". Карин Жан-Пьер еще раз объяснила, что совместно с международными союзниками и партнерами страна будет помогать Киеву так долго, как это потребуется. При этом на сегодня чиновница не смогла анонсировать прессе выделение новых пакетов помощи стране в сфере безопасности.

Белый дом призвал Индию и Китай решать спорные вопросы о границе путем переговоров.

Фото и видео: YouTube / CNBC Television

