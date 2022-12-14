Белый дом призвал Индию и Китай решать спорные вопросы о границе путем переговоров

Карин Жан-Пьер оценила боестолкновения КНР и Индии в районе спорной территории.

Белый дом призвал Индию и Китай решать спорные вопросы о границе мирным путем переговоров. Соответствующее заявление в ходе регулярного брифинга с журналистами сделала официальный представитель американской администрации при президенте Джо Байдене Карин Жан-Пьер.

Мы рады слышать, что обе стороны, как кажется, быстро отвели силы от столкновений. Мы внимательно следим за ситуацией. Мы призываем Индию и Китай использовать существующие двусторонние каналы для обсуждения спорных границ. Карин Жан-Пьер, пресс-секретарь Белого дома

Ранее Ппресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер также оценил данную ситуацию. Бригадный генерал ВВС США уточнил, что американское оборонное ведомство следит за развитием событий, которые происходят на линии фактического контроля на государственной границе между Индией и Китаем. Эксперт уточнил, что Пекин продолжает накапливать Вооруженные силы, а также формировать собственную боевую инфраструктуру в районе.

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Фото и видео: YouTube / CNBC Television

