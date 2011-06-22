В США назвали опасными призывы Маска предъявить обвинения главному инфекционисту

Карин Жан-Пьер оценила работу Энтони Фаучи как "правильную".

Белый дом считает безосновательными и опасными призывы американского предпринимателя, основателя компаний SpaceX и Tesla Илона Маска к предъявлению обвинений директору Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США, старшему советнику американского президента по медицинским вопросам Энтони Фаучи. Соответствующее заявление в ходе регулярного брифинга с журналистами в Вашингтоне сделала официальный представитель американской администрацией при президенте Джо Байдена Карин Жан-Пьер.

Мы считаем эти нападки, эти личные нападки на доктора Фаучи и на других должностных лиц в сфере здравоохранения опасными. Они отвратительны и оторваны от реальности. Мы продолжим четко заявлять об этом. Карин Жан-Пьер, пресс-секретарь Белого дома

Напомним, что Энтони Фаучи играл ключевую роль в борьбе с коронавирусной инфекцией на территории США. Инфекционист координировал действия властей страны, а также рассказывал о ситуации с пандемией COVID-19 в стране и в мире. Специалист призывал проводить массовую вакцинацию как при администрации Дональде Трампе, так и при Джо Байдене. Дональд Трамп критиковал работу главного инфекциониста, который "давал ему неверные советы".

Карин Жан-Пьер обвинили в дискриминации африканских репортеров.

Фото и видео: YouTube / CNBC Television

