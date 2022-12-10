Саймон Атеба отметил, что африканские репортеры три месяца не могли задать вопрос в Белом доме.

Официального представителя американской администрации при президенте Джо Байдене Карин Жан-Пьер обвинили в дискриминации африканских репортеров в Белом доме. С соответствующим заявлением в эфире местного телеканала Fox News выступил корреспондент из издания Today News Africa Саймон Атеба. В программе с ведущим Такером Карлсоном его коллега напомнил о нескольких конфликтах Жан-Пьер с репортерами из африканского региона. Африканские СМИ не имели возможности задать свой вопрос на протяжении трех месяцев.

Я могу подтвердить, что уровень дискриминации в отношении меня, африканских журналистов в Белом доме поразителен, безобразен. Это шокирует, потому что она темнокожая эмигрантка. Ей должно быть стыдно. Саймон Атеба, журналист

Напомним, что 8 декабря о Карин Жан-Пьер ушла из зала для брифингов после спора с Атебой, спросившим "почему так сложно дать возможность задать вопрос о саммите США и африканских стран". После повторной просьбы корреспондента ответить на вопрос чиновница возразила, что пыталась дать ответ, но "ей не позволили".

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Фото и видео: YouTube / Fox News Channel