Пресс-секретарь Белого дома прервала брифинг из-за спора с журналистом

Карин Жан-Пьер вступила в перепалку с корреспондентом в Вашингтоне.

Официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер прервала собственный брифинг в американской администрации при президенте Джо Байдене в Вашингтоне из-за спора с журналистом. Инцидент попал на запись видеокамер, которые снимали трансляцию из зала. Ближе к концу мероприятия один из корреспондентов попытался задать чиновнице вопрос вне очереди. Это произошло в тот момент, когда Жан-Пьер передала слово другому его коллеге.

Можете ли вы ответить на вопрос про саммит США - Африка? Почему для вас так сложно ответить на вопрос про саммит США - Африка? <...> Почему для вас так сложно дать мне задать вопрос? журналист

Чиновница отметила о том, что ей не сложно это сделать. В ответ на это представитель СМИ отметил, что "вы не даете нам задать вопрос". Карин Жан-Пьер уточнила, что журналист сам не дает ответить, поэтому сейчас вопрос будет задавать его коллега. Однако журналист не думал успокаиваться, перебивая представителя Белого дома. В этот момент Карин Жан-Пьер приняла решение выйти из зала. Она завершила брифинг раньше времени.

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Фото и видео: YouTube / CNBC Television



