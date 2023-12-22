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В Белом доме не готовы комментировать формирование нового правительства РФ

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Джейк Салливан указал на дальнейшую поддержку Украины.

Американская администрация в настоящее время не готова давать конкретные комментарии относительно формирования нового федерального правительства на территории России, однако Вашингтон продолжит поддерживать Киев. С таким утверждением выступил на регулярном брифинге с журналистами помощник главы Белого дома по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан.

Так что у меня нет конкретных комментарий относительно этих перестановок в правительстве. Я видел данные предположения со стороны украинцев. Они не лишены смысла, но я сейчас не могу делать каких-либо выводов. Мы должны увидеть, что будет происходить.

Джейк Салливан, помощник главы США

Напомним, что глава государства Владимир Путин внес 12 мая на консультации в Совет Федерации России кандидатуры Андрея Белоусова, ранее занимавшего пост первого вице-премьера кабинета министров на должность министра обороны, Александра Куренкова на позицию главы МЧС России и Владимира Колокольцева на роль министра внутренних дел. Дополнительно в верхнюю палату парламента от президента России поступили документы на Константина Чуйченко для проведения консультаций на место министра юстиции и Сергея Лаврова на пост министра иностранных дел.

Белый дом рассчитывает, что одобренных Конгрессом $61 млрд для Украины хватит на весь год.

Фото и видео: YouTube / CNBC Television

Теги: белый дом, джейк салливан
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России,

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