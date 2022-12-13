В Белом доме заявили, что хотят, чтобы Украина победила

Джон Кирби объяснил, что Украина сама решает, какие вопросы будет поднимать на переговорах с Москвой.

Киев сам должен определять, как для него должна выглядеть победа. Соответствующее заявление в эфире информационного агентства Bloomberg сделал местный координатор по стратегическим коммуникациям американской администрации при президенте Джо Байдене Джон Кирби. Чиновник пояснил, что в том случае, если украинские власти примят решение пойти на переговоры с российским руководством, то именно чиновники и президент Владимир Зеленский будут определять темы, о которых можно договориться с Москвой. По мнению эксперта, в настоящее время Москва не демонстрирует миру свои усилия или стремление к добросовебным обсуждениям мирного урегулирования регионального конфликта.

Мы хотим, чтобы Украина одержала победу. И мы думаем, что они могут это сделать. Но они сами будут определять, как для них будет выглядеть победа. Джон Кирби, сотрудник Белого дома

Ранее министр по иностранным делам Сергей Лавров говорил о том, что сведения о том, что Россия отказывается от переговоров по Украине - ложь. Дипломат заметил, что на Западе никто не пытается убедить киевский режим в необходимости вернуться к переговорам с Кремлем.

Белый дом считает, что Китай "не пошел ва-банк" в плане поддержки России.

Фото и видео: www.bloomberg.com