Белый дом считает, что Китай "не пошел ва-банк" в плане поддержки России

Джон Кирби оценил возможные поставки Москве летальной помощи от Пекина.

В американской администрации считают, что китайские власти хотя и не осудили проведение Россией специальной военной операции (СВО) на Украине, но все-таки "не пошли ва-банк" в плане поддержки Москвы. Соответствующее мнение высказал в ходе регулярного брифинга с журналистами в Белом доме координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби. Эксперт ответил на вопрос одного из корреспондентов о том, повлияет ли на контакты между Вашингтоном и Москвой возможное решение Пекина передать некоторые виды вооружения России.

Я не собираюсь строить гипотезы и предположения. Мы не видели, чтобы Китай принял решение двигаться в этом направлении. Мы были очень честны и откровенны публично и в частных контактах с китайской стороной относительно нашей обеспокоенности. Джон Кирби, сотрудник Белого дома

Эксперт пояснил, что китайские представители не пошли ва-банк относительно поддержки России, а также воздержались во время проведения голосования на международной площадке в ООН. Таким образом Пекин не осудил нахождение ВС РФ на территории Украины и в зоне СВО, но одновременно с этим не одобрили предоставление Москве летальной помощи.

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Фото и видео: YouTube / Kanal13