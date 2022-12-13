В Белом доме не пришли к единому мнению о происхождении коронавируса

Джон Кирби рассказал о важности сотрудничать с Пекином в расследовании.

Вашингтонская администрация пока не пришла к единому мнению о том, откуда именно появился коронавирус. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами в администрации при президенте Джо Байдене рассказал координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби. Эксперт пояснил, что власти США ждут от Пекина сотрудничества по вопросу происхождения коронавирусной инфекции. Чиновник добавил, что в настоящее время министерство по энергетике склоняется к версии о том, что новый вирус распространился среди людей из-за утечки, которая произошла в одной из лабораторий. Однако в научном и разведывательном сообществе не достигнуто никакого консенсуса по этой теме.

В правительстве сейчас нет консенсуса относительно того, как именно появился ковид. Джон Кирби, сотрудник Белого дома

Джон Кирби отметил, что американские власти считают важным выяснить все обстоятельства происхождения нового коронавируса, так как это позволит предотвратить в будущем появление новых подобных пандемий.

США отказались говорить о гипотетической поддержке действий Киева по Крыму.

Фото и видео: YouTube / Kanal13