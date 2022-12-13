США отказались говорить о гипотетической поддержке действий Киева по Крыму

Джон Кирби рассказал о поддержке Украины так долго, как потребуется.

Американские власти отказались говорить о гипотетической поддержке действий киевского режима по ракетным ударам по территории Крыма и инфраструктуре полуострова. Соответствующий вопрос в ходе регулярного брифинга с журналистами в Вашингтоне задал один из корреспондентов в Вашингтоне, обращаясь к координатору по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби. Кирби пояснил, что высказывание президента Белого дома Джо Байдена о том, что СШа поддержат Украину столько, сколько потребуется, не следует интерпретировать по-другому.

Я не буду вдаваться в гипотетические рассуждения, точно не буду выдвигать гипотез о потенциальных операциях, которые могут или не могут провести украинцы, это вопрос к президенту Зеленскому и его команде. Джон Кирби, сотрудник Белого дома

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Фото и видео: Фото и видео: YouTube / Yahoo Finance