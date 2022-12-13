Джон Кирби рассказал о том, почему Белый до сбивает НЛО в небе.

Американские специалисты не нашли один из сбитых воздушных объектов, который может оказаться шаром любительского клуба за 12 долларов. Соответствующее заявление в ходе выступления перед местными журналистами в Вашингтоне на регулярном брифинге в администрации при президенте Джо Байдене сделал координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби. Чиновник пояснил, что власти страны сделали правильный выбор, которая решили ликвидировать объекты, которые могли угрожать гражданской авиации. Однако точно установить принадлежность таких шаров временно не представляется возможным. Спикер не думает о том, что реакция Пентагона и Белого дома была чрезмерной.

Военные беспокоились о том, что это может быть, куда оно направляется, и рекомендовали сбить в интересах безопасности, президент воспользовался этой рекомендацией, потому что он серьезно относится к обязанности защищать страну, ее секреты и граждан. Джон Кирби, сотрудник Белого дом

Джон Кирби подчеркнул, что власти пока не могут подтвердить озвученную информацию о том, что сбитым объектом был шар за 12 долларов, поскольку пока не нашли обломки и могут не найти их никогда. В Белом доме призвали СМИ поставить себя на место американского президента в контексте ранее сбитого китайского разведывательного аэростата. Он пояснил, что власти обновили параметры радаров, поэтому заметных объектов стало больше. Чиновники постановили сбить три из них, которые сочли неопознанными и могут сказаться на полетах гражданской авиации.

Кирби заявил, что Байден при необходимости запросит у Конгресса новые средства для Киева.

Фото и видео: Фото и видео: YouTube / Yahoo Finance