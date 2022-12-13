Кирби заявил, что Байден при необходимости запросит у Конгресса новые средства для Киева

В Белом доме рассказали о том, что деньги на помощь Украине "все еще есть".

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности при американской администрации Джон Кирби заявил о том, что президент Джо Байден при необходимости запросит у Конгресса новые денежные средства для оказания поддержки киевскому режиму и Вооруженным силам Украины. Соответствующее заявление чиновник сделал в ходе своего выступления на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне. Спикер напомнил о том, что Белый дом находится на ранней стадии в вопросе расходования уже выделенных ресурсов для украинских властей, поэтому на текущий момент нового обращения к местным законодателям не требуется. Таким образом он ответил на вопрос СМИ о том, когда можно ожидать следующего запроса средств.

Надеюсь, что нам не придется этого делать. Но мы, безусловно, готовы. Джон Кирби, сотрудник Белого дома

Эксперт пояснил, что у США для поддержки Киева остается порядка 42 миллиардов долларов. Большая часть из этих денежных средств уйдет на помощь в сфере безопасности. Белый дом полагает, что денег хватит на большую часть текущего года.

Белый дом не подтвердил сообщения о планах представителя Пентагона посетить Тайвань.

Фото и видео: YouTube / Yahoo Finance

