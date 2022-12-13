Белый дом не подтвердил сообщения о планах представителя Пентагона посетить Тайвань

Джон Кирби отправил СМИ за комментариями к Пентагону.

Американская администрация при президенте Джо Байдене не подтвердила сообщения о планах представителя Пентагона посетить китайский остров Тайвань. Ранее соответствующее заявление в своей материале сделали журналисты из местного издания Financial Times. Авторы статьи пояснили, что заместитель помощника оборонного ведомства Майкл Чейз намерен посетить территорию КНР в ближайшее время. Сведения были опровергнуты в ходе регулярного брифинга с корреспондентами в Вашингтоне координатором по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джоном Кирби

Я не могу подтвердить, вам стоит поговорить с моими коллегами в Пентагоне, у меня нет подробностей относительно их графика. Джон Кирби, сотрудник Белого дома

Белый дом утверждает, что переговоры по Украине начнутся, когда будет готов Киев.

Фото и видео: YouTube / Yahoo Finance