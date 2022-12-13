Белый дом утверждает, что переговоры по Украине начнутся, когда будет готов Киев

Джон Кирби напомнил о "формуле мира"

Американская администрация утверждает, что переговоры по Украине начнутся только в тот момент, когда к этому будет готов киевский режим. Соответствующее заявление в ходе регулярного брифинга с журналистами сделал местный координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби. Чиновник пояснил, что на текущий момент потребности украинских властей в таком мирном диалоге с Россией нет. Он добавил, что Москва способна сама прекратить свою специальную военную операцию в любой момент. Джон Кирби выразил мнение о том, что до тех пор, пока Кремль и руководители РФ не продемонстрируют готовность к переговорам, они не начнутся.

Если быть совсем откровенным, она не должна завершаться посредством переговоров. Да, скорее всего, по такому пути это и пойдет, когда к этому будет готов президент Зеленский. Однако Путин может завершить ее сейчас просто за счет вывода своих войск. Джон Кирби, сотрудник Белого дома

Корреспонденты попросили у Джон Кирби уточнить, предпринимает ли американская сторона хоть какие-либо усилия по возможности проведения мирного диалога по украинскому кризису. В Белом доме заметили, что работают с администрацией президента Владимира Зеленского по изучения его "формулы мира" из десяти пунктов.

Белый дом утверждает, что США по-прежнему не добиваются смены власти в РФ.



Фото и видео: YouTube / Yahoo Finance

