Белый дом утверждает, что США по-прежнему не добиваются смены власти в РФ

Джон Кирби не видит изменения официальной позиции США.

Белый дом утверждает, что американские власти по-прежнему не добиваются смены власти в России. Соответствующее заявление в ходе регулярного брифинга с журналистами в Вашингтоне сделал местный координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. Чиновник заметил, что позиция власти по текущему вопросу не изменилась.

Наша политика в отношении российского правительства не изменилась. Джон Кирби, сотрудник Белого дома

Ранее стало известно о том, что президент США Джо Байден в марте 2022 года во время своего рабочего визита в Варшаву, говоря о российском коллеге Владимире Путине, выразил мнение о том, что "этот человек не может оставаться у власти". Белый дом позже заверил общественность в том, что американец не призывал к смене власти в России. Журналист во время текущего брифинга спросил у Кирби, как изменилась позиция вашингтонской администрации по этому вопросу за последний год.

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Фото и видео: YouTube / Yahoo Finance