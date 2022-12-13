США заявили, что приветствовали бы решение союзников передать истребители Украине

Джон Кирби рассказал о том, что Вашингтон не готов сам отправлять боевую авиацию ВСУ.

Американские власти заявили, что приветствовали бы решение международных партнеров и союзников передать собственные западные истребители Вооруженным силам Украины. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне сделал координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности при администрации президента Джо Байдена Джон Кирби. Говоря о возможных аналогичных поставках от Пентагона чиновник пояснил, что ему нечего сказать на текущий момент, так как об этом уже упоминал ранее лидер Белого дома.

Мы никогда не диктовали другим партнерам, что они могут или не могут дать. Если кто-то из наших союзников и партнеров захочет предоставить истребители <...>, мы будем приветствовать это. Джон Кирби, сотрудник Белого дома

Дополнительно представитель Белого дома прокомментировал последнее заявление польского премьер-министра Матеуша Моравецкого о том, что европейская страна может поставить Украине истребители МиГ-29 в совместной коалиции с другими странами-членами НАТО, однако Варшава не готова отправлять F-16, так как у республики их немного для собственных нужд по безопасности.

Белый дом сообщил, что встреча с Зеленским у Байдена в ходе визита в Польшу не планируется.

Фото и видео: YouTube / Yahoo Finance