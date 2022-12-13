Белый дом сообщил, что встреча с Зеленским у Байдена в ходе визита в Польшу не планируется

Джон Кирби напомнил об отсутствии планов по посещению Украины президентом США.

В американской администрации рассказали о том, что на следующей неделе встреча лидера Белого дома Джо Байдена с украинским коллегой Владимиром Зеленским в ходе его рабочего визита в Польшу не планируется. Об этом местным журналистам рассказал координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. Чиновник добавил, что Байден отправится в европейскую поездку вечером в понедельник 20 февраля. Одна из корреспонденток также задала вопрос о том, планирует ли глава США пересечь государственную границу с Украиной. Кирби ответил отрицательно.

На данный момент встреча с президентом Зеленским в рамках поездки не запланирована. Джон Кирби, сотрудник Белого дома

Байден в связи с годовщиной СВО поговорит по телефону с лидерами Британии, Италии, Франции.

Фото и видео: YouTube / Yahoo Finance