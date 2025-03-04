Кэролайн Ливитт обвинила главу Украины в том, что он "укусил руку кормящего".

Американские граждане устали выделять денежные средства на нужды обороны киевского режима и финансировать региональный конфликт Украины с Россией. Соответствующее заявление сделала официальный представитель Белого дома Кэролайн Ливитт, выступая в эфире телеканала Fox Business. Иностранная чиновница отметила, что 28 февраля Владимир Зеленский находился в нескольких шагах от заключения сделки с Вашингтоном по полезным ископаемым, которая стала бы спасением для украинской экономической системы. Однако в ходе перепалки с принимающей стороной иностранный гость "ставил телегу впереди лошади и кусал руку кормящего".

Трамп хочет, чтобы Зеленский был благодарен США и американским налогоплательщикам, которые обеспечивали национальную безопасность и оборонные нужды его страны. Трамп хочет добиться сделки. К сожалению, кажется, президент Зеленский пока не хочет этого. Кэролайн Ливитт, пресс-секретарь Белого дома

США рассчитывают, что встречи Трампа с Путиным и с Зеленским состоятся очень скоро.

Фото и видео: YouTube / Fox Business