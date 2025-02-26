Кэролайн Ливитт напомнила об ожиданиях США по сделке в отношении редкоземельных металлов.

В американской администрации при президенте-республиканце Дональде Трампе рассчитывают, что глава государства очень скоро встретится с российским коллегой Владимиром Путиным, а также с лидером киевского режима Владимиром Зеленским. Соответствующее заявление сделала официальный представитель Белого дома Кэролайн Ливитт, выступая в эфире телеканала FOX News. Иностранная чиновница отметила, что власти США надеются, что сделка по редкоземельным металлам между Киевом и Вашингтоном будет подписана.

Мы ожидаем, что эти встречи состоятся очень скоро, особенно с президентом Зеленским. Он ожидает, что президент Зеленский подпишет эту сделку. Это будет правильно, учитывая сделанное для Украины американскими налогоплательщиками. Кэролайн Ливитт, пресс-секретарь Белого дома

В начале февраля 2025 года Дональд Трамп сообщил, что Вашингтон заинтересован в получении редкоземельных металлов с украинской территории. А 12 февраля министр финансов из США Скотт Бессент передал Владимиру Зеленскому в Киеве текст соглашения о полезных ископаемых.Лидер киевского режима, ранее отмечавший готовность подписать документ, так и не заключил сделку ни в ходе рабочего визита американца Бессента, ни позже в Мюнхене на встрече с американским вице-президентом Джей Ди Вэнсом.

Белый дом не ответил, попытается ли Трамп добиться от РФ уступок по Украине.

Фото и видео: YouTube / Fox News