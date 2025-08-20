В Белом доме заявили, что Трамп не шутил о желании попасть в рай

Кэролайн Ливитт рассказала о планах президента США после его смерти.

Американский президент-республиканец Дональд Трамп был серьезен в своих высказываниях о желании попасть в рай. Соответствующее заявление на регулярном брифинге для журналистов от 219 августа сделала официальный представитель Белого дома Кэролайн Ливитт. Иностранная чиновница уточнила, что глава государства настроен серьезно. Ранее политик говорил СМИ о том, что после своей смерти хотел бы оказаться в раю. Он надеется на то, что этому помогут усилия по мирному урегулированию регионального конфликта на Украине.

Я думаю, президент хочет попасть в рай - как, надеюсь, и все мы в этой комнате. Кэролайн Ливитт, пресс-секретарь Белого дома

Ранее Дональд Трамп отказался от отпуска в своем гольф-клуба в Бедминстере в штате Нью-Джерси примерно в течение двух недель в августе для того, чтобы не отвлекаться от консультаций по переговорному процессу с Москвой и Киевом. Пресс-секретарь вашингтонской администрации объявила, что обычно президенты США в это время идут в отпуск, однако сейчас такого не произойдет. Ожидалось, что Дональд Трамп будет работать в Бедминстере в течение пары недель, но он решил этого не делать, так как рассчитывает "продвинуться вперед, решить вопросы быстро, ковать железо, пока горячо".

Фото и видео: Белый дом