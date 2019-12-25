Белый дом: США открыты к переговорам с Ираном

Кэролайн Ливитт оценила готовность США к диалогу с властями из Тегерана.

Вашингтонская администрация при президенте-республиканце Дональде Трампе остается открытой к переговорам с Ираном в том случае, если сочтет их проведение необходимым. Соответствующее заявление на регулярном брифинге для журналистов от 22 июля сделала официальный представитель Белого дома Кэролайн Ливитт.

Президент очень четко обозначил свои приоритеты в отношении Ирана. Он уничтожил их ядерный потенциал, и я полагаю, что администрация остается открытой для переговоров с Ираном, если мы сочтем их необходимыми. Кэролайн Ливитт, пресс-секретарь Белого дома

Согласно сведениям от местного новостного портала Axios, США, Великобритания, Германия и Франция договорились установить конец августа 2025 года в качестве крайнего срока для заключения ядерной сделки с Ираном. В противном случае "евротройка" запустит в работ у механизм snapback, который возобновит действие санкций Совета безопасности ООН в отношении Тегерана, снятых на основании взаимных договоренностей 2015 года. Иран и Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция в 2015 году подписали Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), положив конец региональному кризису, начавшемуся в 2002 году из-за обвинений со стороны коллективного Запада к властям из Тегерана в разработке ядерного оружия. Однако уже в 2018 году республиканец Дональд Трамп объявил о выходе из соглашения и восстановил все американские санкции против Ирана. В качестве ответной реакции в 2020 году исламская республика заявила о сокращении своих обязательств по СВПД и ограничении доступа инспекторов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на собственные ядерные объекты. В 2025 году пять раундов переговоров Ирана с США по ядерному досье завершились безрезультатно. Это произошла в связи с проведенном Израилем военной операции против исламской республики, а также ударов американских Вооруженных сил по иранским ядерным объектам.

Белый дом отверг критику со стороны Макрона в адрес Трампа и торговой политики.

Фото: YouTube / Right Side Broadcasting Network