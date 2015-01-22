В Белом доме сообщили, что жена Байдена легко переносит коронавирус

Карин Жан-Пьер оценила состояние здоровья четы Байденов.

Жена американского президента Джилл Байден легко переносит коронавирусную инфекцию, а результаты тестирования самого главы США Джо Байдена - отрицательные. В текущий момент местный политик соблюдает все меры предосторожности, установленные Центром по контролю и профилактике заболеваний (CDC). Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне сделала официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер. Чиновница добавила, что лидер страны будет носить медицинскую маску внутри помещений и вокруг людей, так как он является контактным лицом с заболевшим человеком.

У первой леди наблюдаются легкие симптомы, она останется в Делавэре на неделю. Результаты теста президента Байдена были отрицательными вчера и сегодня. У него нет никаких симптомов. Карин Жан-Пьер, пресс-секретарь Белого дома

В США отказались комментировать информацию о возможной встрече Байдена и Ким Чен Ына.

Фото и видео: YouTube / Reuters