В США отказались комментировать информацию о возможной встрече Байдена и Ким Чен Ына

Карин Жан-Пьер заметила, что у нее нет планов по потенциальным встречам главы США.

Американская администрация держит открытой свои каналы связи для КНДР и отказывается комментировать потенциальную возможность проведения встречи между лидером Белого дома Джо Байдена и руководителем Северной Кореи Ким Чен Ына. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне сделала официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер. Пресса хотела узнать у чиновницы о том, рассматривает ли политик возможность личной встречи с коллегой на фоне последних утверждений властей США о том, что между РФ и КНДР происходит наращивание сотрудничества в военно-технической сфере.

У меня нет встреч, которыми я с вами могла бы поделиться на данный момент. Наши каналы связи открыты. Мы весьма четко об этом заявляли. Мне нечем поделиться по поводу возможной встречи с ним. Карин Жан-Пьер, пресс-секретарь Белого лома

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности при администрации США Джон Кирби заявил, что ДЖо Байден готов обсудить с Ким Чен Ыном вопрос денуклеаризации Корейского полуострова. Эксперт добавил, что пока что КНДР не дала положительный ответ на предложение Вашингтона.

Белый дом считает преждевременным комментировать возможный визит Путина в Китай в октябре.

Фото и видео: Белый дом