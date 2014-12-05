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Белый дом считает преждевременным комментировать возможный визит Путина в Китай в октябре

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Карин Жан-Пьер оценила визит главы России в Пекин.

Американская администрация считает, что сейчас преждевременно комментировать возможный визит российского президента Владимира Путина в Китай в октябре 2023 года.  Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне сделала официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер. Чиновница ответила на вопрос СМИ о том, может ли такая поездка говорить о сближении позиций между Москвой и Пекином по украинском кризису.

Я не стану забегать вперед в вопросе о возможной встрече президента Путина и председателя Си. Мы были предельно ясны относительно Украины, как и наши союзники и партнеры.

Карин Жан-Пьер, пресс-секретарь Белого дома

Напомним, что 25 июля помощник президента России Юрий Ушаков заметил, что в октябре текущего года Владимир Путин может посетить Китай. В это время на территории КНР будет проходить третий форум "Один пояс - один путь". В мае 2017 года глава государства посещал Пекин для участия в работе первого форума "Один пояс - один путь".

Белый дом назвал обнадеживающей видеозапись с Уиланом в колонии.

Фото и видео: YouTube / Yahoo Finance

Теги: белый дом, карин жан-пьер
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России,

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