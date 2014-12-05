Белый дом считает преждевременным комментировать возможный визит Путина в Китай в октябре

Карин Жан-Пьер оценила визит главы России в Пекин.

Американская администрация считает, что сейчас преждевременно комментировать возможный визит российского президента Владимира Путина в Китай в октябре 2023 года. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне сделала официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер. Чиновница ответила на вопрос СМИ о том, может ли такая поездка говорить о сближении позиций между Москвой и Пекином по украинском кризису.

Я не стану забегать вперед в вопросе о возможной встрече президента Путина и председателя Си. Мы были предельно ясны относительно Украины, как и наши союзники и партнеры. Карин Жан-Пьер, пресс-секретарь Белого дома

Напомним, что 25 июля помощник президента России Юрий Ушаков заметил, что в октябре текущего года Владимир Путин может посетить Китай. В это время на территории КНР будет проходить третий форум "Один пояс - один путь". В мае 2017 года глава государства посещал Пекин для участия в работе первого форума "Один пояс - один путь".

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Фото и видео: YouTube / Yahoo Finance