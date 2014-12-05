Белый дом назвал обнадеживающей видеозапись с Уиланом в колонии

Карин Жан-Пьер оценила сюжет канала RT о жизни американца в заключении.

Белый дом назвал обнадеживающей видеозапись с американским гражданином Полом Уиланом в российской колонии. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне сделала официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер

Американские должностные лица общались с Полом на протяжении последних нескольких месяцев. Было обнадеживающим видеть, что он остается, говоря словами его брата, несломленным. Россия должна немедленно освободить его. И в этом мы весьма последовательны. Карин Жан-Пьер, пресс-секретарь Белого дома

Напомним, что в репортаже, показанном российским телеканалом RT, говорится о жизни американского заключенного в колонии на территории Мордовии, а также о его судебном деле, потенциальной возможности обмена заключенными с США. Местные журналисты показали быт американца, его работу, питание и даже камеру. В СМИ уточнили, что Пол Уилан практически не скрывал радости от встречи со съемочной группой. Однако тот отказался дать интервью, хотя ранее в письменном виде подтвердил такую готовность.

Белый дом работает с Конгрессом над дополнительным финансированием для Украины.

Фото и видео: YouTube / Yahoo Finance