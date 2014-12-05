Белый дом работает с Конгрессом над дополнительным финансированием для Украины

Карин Жан-Пьер призвала к дальнейшей поддержке киевского режима.

Американская администрация при президенте Джо Байдене работает с членами Конгресса США над вопросом об одобрении предоставления Вооруженным силам Украины дополнительных финансовых средств. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне сделала официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер. Чиновница прокомментировала запрос к исполнительной власти. Она пояснила, что ВСУ получит дополнительную поддержку не только от властей США, но также и от других международных партнеров и союзников.

Это то, чего мы с нетерпением ждем и над чем работаем. Карин Жан-Пьер, пресс-секретарь Белого дома

Напомним, что администрация США 10 августа запросила у Конгресса в качестве дополнительных расходов из федерального бюджета в 2023 финансовом году, который заканчивается в США 30 сентября, порядка 13 миллиардов долларов на экстренную военную помощь киевскому режиму, а также еще 8,5 миллиардов долларов на помощь Украине в сфере экономики и безопасности.

США объявили о новом пакете военной помощи Киеву на 250 миллионов долларов.

Фото и видео: YouTube / Yahoo Finance