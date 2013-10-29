США объявили о новом пакете военной помощи Киеву на 250 миллионов долларов

Карин Жан-Пьер рассказала о дополнительной поддержке ВСУ.

Американские власти при президенте Джо Байдене объявили о новом пакете военной помощи Вооруженным силам Украины на 250 миллионов долларов, в него войдут средства для разминирования, боеприпасы, для артиллерии, противовоздушной обороны и реактивных систем залпового огня HIMARS. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне сделала официальный представитель администрации США Карин Жан-Пьер. Ранее в Госдепе страны объяснили, что дополнительная сумма помощи ВСУ составит 250 миллионов долларов.

Сегодня администрация Байдена объявляет о новом пакете военной помощи Украине… он включает дополнительное оборудование для разминирования, ракеты для ПВО, боеприпасы для артиллерии и систем HIMARS, а также свыше трех миллионов патронов. Карин Жан-Пьер, пресс-секретарь Белого дома

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Фото и видео: YouTube / Yahoo Finance