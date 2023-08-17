США не увидели оснований обвинять в госизмене президента Нигера

Американские власти при президенте Джо Байдене считают необоснованным и неоправданными возможное предъявление обвинений в государственной измене отстраненному от власти местными военнослужащими президенту Нигера Мохамеду Базуму. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне сделала официальный представитель администрации Карин Жан-Пьер. Чиновница призвала содействовать урегулированию кризиса в африканской стране дипломатическим методом.
Мы, безусловно, шокированы и потрясены сообщениями о том, что Национальный совет спасения родины не ограничился незаконным задержанием президента Базума и других лиц и перешел к угрозам судебным преследованием.
Карин Жан-Пьер, пресс-секретарь Белого дома
По мнению пресс-секретаря администрации США, подобные угрозы со стороны мятежников подчеркивают срочную необходимость того, чтобы конституционный порядок в Нигере вновь соблюдался.
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Фото и видео: YouTube / CNBC Television
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