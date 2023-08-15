Белый дом уверен в сохранении двухпартийной финансовой поддержки Украины

Карин Жан-Пьер рассчитывает на поддержку Конгрессом США инициативы президента Джо Байдена.

Американская администрация при президенте Джо Байдене утверждает, что уверена в сохранении Вашингтоном двухпартийной поддержки действующего правительства Украины, в том числе финансовой. Соответствующее заявление официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер сделала в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами. Она пояснила, что Конгресс США до сих пор демонстрировал готовность оказывать киевскому режиму масштабную военную и экономическую помощь. Таким образом чиновница оценила обращение лидера США к законодателям с просьбой о дополнительном оказании для ВСУ крупной военной помощи в 2023 финансовом году.

Мы уверены, что эта поддержка будет сохраняться на фоне нашей совместной работы над обеспечением украинского народа всем необходимым <...>. Надеемся, что будем видеть это и дальше. Мы считаем, что будем и дальше видеть это. Карин Жан-Пьер, пресс-секретарь Белого дома

Карин Жан-Пьер подтвердила, что исполнительная ветвь власти США уже провела с законодательной многочисленные контакты по поводу текущего правительственного запроса. Реакцию Конгресса США на эту инициативу пресс-секретарь американского лидера уточнять не стала.

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Фото и видео: Белый дом