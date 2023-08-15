Байден уверен в независимости Минюста в свете назначения спецпрокурора по делу его сына

Карин Жан-Пьер прокомментировала работу Дэвида Вайса.

Официальный представитель американской администрации пр президенте Джо Байдене Карин Жан-Пьер заявила о том, что лидер Белого дома уверен в независимости министерства юстиции и судебной ветви власти. Соответствующей информацией пресс-секретарь в Вашингтоне поделилась с журналистами на регулярном брифинге, комментируя назначение прокурора округа Делавэр Дэвида Вайса специальным прокурором по уголовному делу Хантера Байдена, сына президента США.

Касательно всего, о чем говорил или что заявлял представитель Хантера, я бы советовала вам обратиться к его представителю. Я не буду об этом говорить. Что я могу сказать, <...> так это то, что министерство юстиции независимо. Так считает президент, и он также считает, что Белый дом не станет политизировать работу министерства юстиции. Карин Жан-Пьер, пресс-секретарь Белого дома

Чиновница заметила, что попытки членов Республиканской партии доказать причастность президента Джо Байдена к делам его сына не увенчаются успехом, так как политик якобы никогда не был причастен, не обсуждал деловые сделки и "не делал ничего плохого", а доказательств обратного не существует. Карин Жан-Пьер заметила, что глава США любит своего сына и гордится тем, что Хантер стремится справиться со своей зависимостью и налаживает жизнь.

Пресс-секретарь Белого дома расхохоталась после одного вопроса о Байдене.

Фото и видео: Белый дом