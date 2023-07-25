В Белом доме прокомментировали планы нескольких стран вступить в БРИКС

Карин Жан-Пьер прокомментировала планы Алжира и Египта вступить в БРИКС.

американская администрация при президенте Джо Байдене не стремится ограничить сотрудничество между странами в свете желания нескольких государств присоединиться к составу БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР). При этом власти США будут пытаться демонстрировать преимущество своей политической и экономической модели существования. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге со СМИ сделала официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер. Она оценила планы Алжира и Египта вступить в БРИКС. Также о своем стремлении стать частью альянса заявили Аргентина, Иран, Индонезия, Турция и Саудовская Аравия.

Мы во взаимодействии придерживаемся позитивной повестки, уделяем ключевое внимание демонстрации преимуществ нашей государственной и экономической модели. США не просят от партнеров выбирать между США и другими странами. Карин Жан-Пьер, пресс-секретарь США

Карин Жан-Пьер пояснила, что Вашингтон хочет сделать так, чтобы у государств был выбор в том, как работать на благо своих граждан. При этом в Белом доме верят, что независимые страны должны сами говорить о своих дипломатических контактах.

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Фото и видео: YouTube / Fox Business