Вашингтон анонсировал "открытый разговор" с Москвой.

В Белом доме прокомментировали ответные меры России на санкции. Информацией с пулом журналистов в администрации Джо Байдена поделился высокопоставленный чиновник. Во время брифинга он заявил, что Вашингтон ждет "откровенный разговор" с Москвой по поводу введенных против США мер, которые были приняты в качестве реакции на антироссийские ограничения.

Мы пока пытаемся понять в точности, каковы намерения России. представитель администрации Джо Байдена

Эксперт напомнил, что подобные беседы между сторонами уже проводились. Очередной раунд запланирован на ближайшее время. Чиновник напомнил, что Вашингтон не настроен на эскалацию конфликта, но хочет показать Москве готовность реагировать на нее неподобающее поведение. В Белом доме подчеркнули, что не будут терпеть.

Сергей Лавров назвал заявления Белого дома о санкциях шизофреническими.

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