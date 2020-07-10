Сергей Лавров назвал заявления Белого дома о санкциях шизофреническими

Ранее американские власти ввели новые санкции против России.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал слова представителя Белого дома Джен Псаки о санкциях в отношении России "шизофреническими". Свое критическое высказывание он произнес в интервью РИА Новости.

В своем заявлении пресс-секретарь президента США сказала, что ограничения действуют и "дают примерно тот эффект, на который рассчитывал Вашингтон, и что целью санкций является снижение напряженности в отношениях США и России".

И где-то даже проскакивают шизофренические нотки в высказываниях некоторых деятелей в Вашингтоне. <...> Надеюсь, всем понятно, что такого рода заявления не делают чести тем, кто отстаивает такую политику в Белом доме.

Сергей Лавров

Напомним, 15 апреля американские власти ввели новые санкции против России, под которые попали 32 физических лица и объединения. В ответ МИД РФ выслал дипломатов США и объявил прекращении деятельности в России американских фондов и НПО, управляемых госструктурами США.

Видео: YouTube / РИА Новости