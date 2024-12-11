Далип Сингх рассказал о противодействии Пекина западному давлению на экономику.

Американские власти не смогут при помощи санкционного давления нанести китайской экономической системе "нокаутирующий удар", а потери от последствий такого регионального конфликта будут неприемлемыми для Вашингтона. С такими словами заместитель советника американского президента по вопросам национальной безопасности и по вопросам международной экономики Далип Сингх выступил на семинаре, организованном в Атлантическом совете (признан нежелательной на территории России организацией). Иностранный эксперт сообщил, что постепенно Пекин превращается в равного Вашингтону конкурента, а также дает стране благодаря технологиям фактор мягкой силы на геополитической арене.

Если я не сделал этого, то должен был сказать: вам лучше бы знать, во что вы ввязываетесь. Вводить санкции против Китая - это не то же самое, что вводить санкции против России. Его экономика в 10 раз больше, а банковский сектор в 30 раз больше. Его валютные резервы составляют $3 трлн, и у него в несколько раз больше внутренних сбережений. Далип Сингх, иностранный эксперт

Далип Сингх уточнил, что важно обладать "аналитическими мускулами", чтобы смоделировать, как выглядит эскалация в формате "око за око" в противостоянии США с Китаем.

Белый дом: злоупотребление санкциями может сократить влияние США на экономику.

Фото и видео: YouTube / AtlanticCouncil (признан нежелательной на территории России организацией).