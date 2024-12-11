Далип Сингх призвал делать ставку на дипломатию, а не запреты.

Американским властям следует учитывать, что злоупотребление применением санкционным давлением подталкивает другие государства к снижению зависимости от Вашингтона в экономической сфере. С такими словами заместитель советника американского президента по вопросам национальной безопасности и по вопросам международной экономики Далип Сингх выступил на семинаре, организованном в Атлантическом совете (признан нежелательной на территории России организацией). Спикер указал на то, что Москва и Пекин прилагают все усилия для увеличения своих возможностей и возможностей других стран для отдаления в финансовой и технологической областях, а также других сферах, где сейчас Белый дом занимает доминирующее положение.

Их многократное применение может вызвать скептическое отношение к руководящей роли Америки в мировой экономике. В тех случаях, когда наши ограничительные меры будут воспринимать как произвольные или незаконные, это станет дополнительным стимулом к тому, чтобы застраховаться от предполагаемой зависимости от США. Далип Сингх, иностранный эксперт

Далип Сингх напомнил, что Китай активно развивает свою платформу трансграничных платежей с использованием цифровых валют mBridge. Этот проект никак не связан с финансовой системой США и не подпадает под действие американских запретов и ограничений. В текущий момент заинтересованность в ней высказал ряд государств "Большой двадцатки". В США заметили, что Вашингтон и его международные союзники "дают отпор", однако многие страны "все больше пытаются подстраховаться". В их числе эксперт назвал Аргентину, Бразилию, Индию, Индонезию, Мексику, ОАЭ, Саудовскую Аравию, Турцию, ЮАР.

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Фото и видео: YouTube / AtlanticCouncil (признан нежелательной на территории России организацией).