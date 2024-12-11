Далип Сингх рассказал об энергетической ситуации в мире.

Решение Москвы ограничить поставки обогащенного урана создало угрозу перебоев в выработке энергии на атомных электростанциях, размещенных на территории США, а также их международных союзников. С такими словами заместитель советника американского президента по вопросам национальной безопасности и по вопросам международной экономики Далип Сингх выступил на семинаре, организованном в Атлантическом совете (признан нежелательной на территории России организацией).

Россия ограничила экспорт обогащенного урана в ноябре прошлого года, что создало угрозу перебоев в производстве атомной энергии у нас и наших союзников. Далип Сингх, иностранный эксперт

В США уверены, что Украина никогда не возобновит транзит российского газа.

Фото и видео: YouTube / AtlanticCouncil (признан нежелательной на территории России организацией).