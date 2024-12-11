Джеффри Пайетт рассказал о потере Россией крупнейшего энергорынка.

Помощник американского государственного секретаря по энергетическим ресурсам Джеффри Пайетт в среду, 15 января, выразил уверенность в том, что Украина никогда не возобновит транзит российского газа через собственную территорию. С такими словами иностранный эксперт выступил на семинаре в Атлантическом совете (признан нежелательной на территории России организацией). По словам гостя мероприятия, Москва лишилась для себя традиционно важнейшего энергетического рынка.

Я убежден, что обратного пути не существует. Президент Зеленский отметил, что 25 лет назад через Украину на европейские рынки проходило 130 млрд куб. м газа в год, сегодня эта цифра равна нулю. Джеффри Пайетт, помощник госсекретаря США

В США полагают, что теперь в европейском регионе наблюдается "конец зависимости" от российской энергетики. Пайетт заметил, что такая ситуация сказывается на драматическом росте индустрии сжиженного природного газа в США. Среди значимых событий в мировой энергетике за последние несколько лет эксперт выделил также увеличение показателей по добыче нефти. К концу работы администрации при президенте Дональде Трампе, страна удвоит свои сегодняшние покзаатели по экспорту СПГ.

Джеффри Пайетт: правительство США восхищается реформами украинского премьера.

Фото и видео: YouTube / AtlanticCouncil (признан нежелательной на территории России организацией).