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В Белом доме предупредили о риске затяжного конфликта в Судане

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Джейк Салливан рассказал о ситуации в африканской стране.

Американская администрация при президенте Джо Байдене усматривает наличие риска затягивания конфликта в африканском государстве Судан, поэтому будет делать все возможное для обеспечения прекращения огня. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне сделал советник лидера Белого дома по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан. Чиновник добавил, что на текущий момент не рассматривается возможность отправки миротворцев из США в Судан. Власти США планируют применять весь доступный инструментарий для того, чтобы в регионе установился режим тишины

Мы будем продолжать тесно работать с партнерами, оказывая давление на обе стороны, чтобы попытаться продлить снижение уровня насилия <...> и попытаться добиться постоянного и прочного прекращения огня на месте.

Джейк Салливан, сотрудник Белого дома

Белый дом не стал комментировать невыдачу виз российским журналистам.

Фото и видео: YouTube / CNBC Television

Теги: африка, белый дом, джейк салливан, судан
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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