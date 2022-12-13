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Белый дом не стал комментировать невыдачу виз российским журналистам

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Джей Салливан переадресовал вопрос к руководству Госдепа.

Советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан отказался комментировать местным журналистам в Вашингтоне ситуацию с визами для российских журналистов, которые должны были сопровождать главу российского министра по иностранным делам Сергея Лаврова в ходе его рабочего визита в штаб-квартиру ООН, расположенную в Нью-Йорке.

Когда речь заходит о визовых вопросах, то это тема госдепартамента... Мне было бы неправильно комментировать это.

Джейк Салливан, советник главы США

Напомним, что в апреле 2023 года Москва является председателем Совета безопасности. Глава МИД РФ Сергей Лавров в понедельник 24 апреля прибыл в штаб-квартиру ООН, где председательствует на заседаниях Совета безопасности. В данной поездке дипломата не сопровождает пул журналистов, так как американские власти не выдали необходимые визы.

Белый дом утверждает, что нет препятствий для решения о расширении НАТО к саммиту альянса.

Фото и видео: YouTube / CNBC Television

Теги: белый дом, выдача виз, госдеп, джейк салливан, дипломаты, сб оон, совет безопасности
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России,

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