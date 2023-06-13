В Белом доме ответили на вопрос о возможности вступления Украины в НАТО

Джон Кирби напомнил о результатах Бухарестского саммита НАТО в прошлом году.

В американской администрации при президенте Джо Байдене поддерживают политику "открытых дверей" НАТО, но чиновники из США отмечают, что вопрос о возможном вступлении Украины в Североатлантический военный альянс должен быть согласован всеми странами-членами блока. Об этом журналистам в рамках выступления на регулярном брифинге в Вашингтоне сделал местный координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. Чиновник напомнил СМИ о том, что по итогам Бухарестского саммита НАТО в 2008 году было принято соглашение, в котором содержался тезис о том, что в будущем киевский режим получит возможность присоединиться к составу НАТО.

Наша позиция касательно членства в НАТО не изменилась: мы по-прежнему поддерживаем политику открытых дверей, и эти дискуссии необходимо проводить при участии 31 страны-члена альянса и тех, кто претендуют на вступление... Джон Кирби, сотрудник Белого дома

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Фото и видео: YouTube / Yahoo Finance