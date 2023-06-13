США заявили, что не фиксируют перемещения российского ядерного оружия в Белоруссию

Джон Кирби оценил высказывание Александра Лукашенко.

Американская администрация при президенте Джо Байдене в данный момент не фиксирует перемещения российского тактического ядерного оружия (ТЯО) на территорию Белоруссии, поэтому не видит причин менять готовность собственных ядерных сил. Такое мнение на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне высказал местный координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. По м нению спикера, риторика главы республики Александра Лукашенко только продолжает серию "безответственных заявлений" относительно атомного потенциала.

Но еще раз повторю, что каких-либо признаков того, что перемещение ядерного оружия уже происходит или произойдет в ближайшее время, мы не видели, как и ничего, что вынудило бы нас изменить нашу готовность. Джон Кирби, сотрудник Белого дома

Ранее российский президент Владимир Путин публично заявил о том, что размещение отечественного тактического ядерного оружия в Белоруссии начнется сразу же после того, как 7-8 июля завершится подготовка сооружений для хранения этого арсенала.

Белый дом заявил об отсутствии у США планов по эвакуации американских граждан с Тайваня.

Фото и видео: YouTube / Yahoo Finance