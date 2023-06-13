Белый дом заявил об отсутствии у США планов по эвакуации американских граждан с Тайваня

Джон Кирби заметил, что изменений в политике страны нет.

Американская администрация при президенте Джо Байдене не намерена проводить эвакуацию собственных граждан с территории Тайваня, так как нет никаких указаний на то, что ситуация на китайском острове может как-то измениться в ближайшее время. Соответствующее заявление местный координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби сделал в ходе выступления перед СМИ на регулярном брифинге в Вашингтоне. Таким образом спикер прокомментировал сведения в прессе о том, что власти США разрабатывают планы по эвакуации американцев с Тайваня.

В настоящее время нет никаких указаний на то, что нынешние условия на Тайване требуют какого-либо пересмотра политики по эвакуации частных лиц с американским гражданством из зон конфликтов... Джон Кирби, сотрудник Белого дома

Представитель Белого дома подчеркнул, что Вашингтон берет на себя ответственность за безопасность гражданских лиц США по всему миру". Страна предусмотрела процедуры по вопросы вывоза американцев из зон конфликта, поэтому чиновники готовы к любому развитию событий.

Белый дом не подтвердил данные о передаче Китаем Ирану компонентов БПЛА для России.

Фото и видео: YouTube / Yahoo Finance