Белый дом не подтвердил данные о передаче Китаем Ирану компонентов БПЛА для России

ДЖон Кирби не смог подтвердить сведения газеты The Wall Street Journal.

Американская администрация не может подтвердить данные западных СМИ о том, что Китай якобы передал Ирану компоненты беспилотников, которые далее отправятся в Россию. Соответствующий вопрос местному координатору по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джону Кирби на регулярном брифинге в Вашингтоне задал один из журналистов. Корреспондент просил спикера оценить утверждения газеты The Wall Street Journal о том, что Пекин поставляет некоторые компоненты для дронов в Иран, из которых затем создаются БПЛА для России.

Я не могу подтвердить это сообщение... Джон Кирби, сотрудник Белого дома

По версии американского издания, Китай якобы направляет в Иран детали, которые потом используются при создании беспилотных летательных аппаратов. Авторы добавили, что из поставленных в январе компонентов были сделаны беспилотники, которые Москва применяла на Украине уже в апреле текущего года.

США заявили, что вскоре выделят новые пакеты военной помощи Украине.

Фото и видео: YouTube / Yahoo Finance