США заявили, что вскоре выделят новые пакеты военной помощи Украине

Джон Кирби оценил поддержку Киева.

Американская администрация при президенте Джо Байдене в ближайшее время выделят новые пакеты военной помощи Вооруженным силам Украины. Такой информацией с журналистами в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне поделился местный координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. Чиновник уточнил, что власти СШа отправят киевскому режиму то, что стране требуется для проведения контрнаступления в регионе конфликта. Однако он не стал уточнять, что именно войдет в поставки. Спикер добавил, что Белый дом сосредоточен на том, чтобы ВСУ добились успеха на поле боя.

Я думаю, что очень скоро вы увидите дополнительные пакеты помощи от Соединенных Штатов. Джон Кирби, сотрудник Белого дома

Белый дом отказался уточнять, что для США стало бы успехом контрнаступления Украины.

Фото и видео: YouTube / Yahoo Finance

