Белый дом отказался уточнять, что для США стало бы успехом контрнаступления Украины

Джон Кирби оценил политику "открытых дверей" в НАТО.

Американская администрация при президенте Джо Байдене отказывается уточнять, что для Вашингтона стало бы успехом контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ). В настоящее время власти США сосредоточены на оказании киевскому режиму всевозможной поддержки. Такое мнение высказал на регулярном брифинге с журналистами в Белом доме местный координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Джон Кирби. У чиновника спросили о том, чего должны добиться солдаты в рамках своей атаки на противника. Он пояснил, что не будет сейчас давать оценку действий, которые предпринимаются в регионе, так как эта задача остается за президентом Украины.

Это хороший вопрос для главнокомандующего ВСУ президента Зеленского, который определяет, каковы его цели и чего он хочет достичь. Мы сосредоточены на том, чтобы убедиться, что он и его войска имеют все необходимые средства, возможности, подготовку... Джон Кирби, сотрудник Белого дома

Говоря о возможности вступления Украины в Североатлантический альянс, Джон Кирби заметил, что в вопросе поддержки открытых дверей позиция США не изменилась. При этом решение о членстве будут принимать все страны НАТО, а не только Вашингтон.

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Фото и видео: YouTube / Yahoo Finance