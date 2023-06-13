США получили консульский доступ к задержанному в Москве американцу

Джон Кирби рассказал о работе дипломатов пои освобождению Трэвиса Лика.

Американские представители получили консульский доступ к задержанному в Москве гражданину США, музыканту группы "Лови ночь" Трэвису Лику, которого подозревают в сбыте наркотических веществ. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне сделал местный координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джон Кирби.

Насколько я знаю, консульские работники присутствовали при предъявлении ему обвинения и действительно получили консульский доступ к нему. Очевидно, они продолжат отслеживать это дело и заниматься им настолько, насколько возможно. Джон Кирби, сотрудник Белого дома

Эксперт пояснил прессе, что на текущий момент не обладает дополнительными подробностями о взятии американца под стражу. Он рекомендовал обратиться за дальнейшей информацией к Госдепартаменту страны. Эксперт заметил,тчто признание этого случая "незаконным задержанием" также находится в юрисдикции внешнеполитического ведомства.

Напомним, что Хамовнический суд Москвы еще 10 июня заключил под стражу иностранца в связи с подозрениями. В настоящий момент Лику избрали меру пресечения в виде заключения под стражу до 6 августа. Мужчина обвиняется по статье о незаконном производстве, сбыте или пересылке запрещенных средств в крупном размере. Ранее по этому уголовному делу была арестована знакомая Лика - россиянка Валерия Гробанюк Фигурантам расследования грозит до 12 лет лишения свободы.

США заявили, что мешают деятельности базы Китая на Кубе, которая якобы занимается слежкой.

Фото и видео: YouTube / Yahoo Finance

